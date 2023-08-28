Мать президента RFEF Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

Женщина требует снять с ее сына обвинения в сексуальном насилии.

Мать президента RFEF Рубиалеса закрылась в церкви и объявила голодовку

Фото: www.globallookpress.com / Rfef

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Мать президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, отстраненного от должности по обвинению в сексуальном насилии, заперлась церкви и объявила голодовку. Об этом пишет издание EFE.

Сообщается, что Анхелес Бехар заперлась в церкви города Мотриль вместе с сестрой. Она объявила бессрочную голодовку, требуя снятия обвинений с сына. Женщина также призвала спортсменку, которую поцеловал Рубиалес, «сказать правду» и подтвердить, что поцелуй был взаимным. Родные принесли матери Рубиалеса воду и лекарства. По данным издания, у женщины есть проблемы со здоровьем.

Скандал разразился 20 августа, когда Рубиалес в порыве эмоций поцеловал игрока сборной Испании Дженнифер Эрмосо во время награждения победительниц женского чемпионата мира по футболу.

Поступок спортивного чиновника подвергся резкой критике со стороны общественности, а испанская прокуратора инициировала в его отношении досудебное расследование по обвинению в сексуальном насилии. ФИФА также открыла дело в отношении Рубиалеса, отстранив его от занимаемой должности президента испанской федерации.

Рубиалес, в свою очередь, извинился за свое поведение, отметив, что не должен был так поступать. Сама спортсменка заявила в одном из интервью, что относится к произошедшему с юмором и расценивает поцелуй Рубиалеса как дружеское проявление. Своим правом пожаловаться на мужчину в прокуратуру Эрмосо, по всей видимости, воспользоваться не планирует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что британский депутат-трансгендер Джейми Уоллис пожаловался на сексуальное насилие.

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