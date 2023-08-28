Восьмилетний мальчик упал в яму с кипятком в Москве
В результате произошедшего ребенок сильно обварил ногу. Что же произошло?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov; 5-tv.ru
Восьмилетний мальчик провалился в яму с кипятком в Москве на улице Саратовская. Как сообщил 5-tv.ru источник, предварительно, инцидент произошел из-за прорыва теплосети.
После прорыва теплосети и образовалась яма, которая наполнилась кипятком. Туда ребенок упал случайно. Он сильно обварил ногу. На месте работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.
В Москве ребенок упал в яму с кипятком.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ногу трехлетнего малыша «зажевало» в эскалаторе в московском метро. Инцидент произошел в переходе между станциями метро «Тверская» и «Чеховская».
Читайте также
46%
0.76 103.24
0.98
Нашли ошибку?