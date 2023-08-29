Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 30 0

В центре Бишкека на граждан РФ напали из-за их «этнической нечистоты».

Глава СПЧ обратился в МИД по поводу избиения русской пары в Киргизии

Фото: www.globallookpress.com / HROMORANGE / Bilderbox

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Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Валерий Фадеев обратился в МИД с просьбой защитить россиян, которых избили в Киргизии из-за их национальной принадлежности, сообщили в пресс-службе организации.

Так отметили, что инцидент произошел еще в начале месяца, однако широкую огласку он получил только сейчас. Тогда на русскую пару в кафе в самом центре Бишкека напали экстремисты. Россиян избили за «этническую нечистоту».

Оказалось, что местные правоохранительные органы не сообщали о произошедшем. Случай получил огласку лишь благодаря соцсетям, где распространились видео. Сами же пострадавшие продолжают получать угрозы.

«Прошу дать указание сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Киргизской Республике внимательно изучить представленную информацию и принять меры по защите прав россиян, подвергшихся насилию», — говорится в письме Фадеева.

Недавно в Москве мужчина напал на девушку, когда та утром совершала пробежку. Ему не понравилось, что она была в коротких шортах, и ударил ее по лицу. Как сообщал 5-tv.ru, обидчик уже задержан. Возбуждено уголовное дело.

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