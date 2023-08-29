Певица Слава честно рассказала о причине расставания с мужем: «Решил повеселиться»

Артистка в очередной раз помирилась с избранником. И только теперь решилась открыть поклонникам правду.

Спустя полгода после заявления о расставании с избранником Анатолием Данилицким певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская. — Прим. ред.) рассказала о причинах конфликта. Сейчас артистка и отец ее младшей дочери Антонины живут вместе, скандал позади. Как говорит сама звезда, любовь до гроба, дураки оба. Однако несколько месяцев назад казалось, что ее решение было окончательным и бесповоротным.

Слава тогда не просто ушла от своего мужчины, она объявила, что ищет нового спутника жизни и даже назвала качества, которые хочет в нем видеть. Красивый, конечно, богатый, заботливый и обязательно вкусно пахнущий. Позже уже явно смягчившаяся исполнительница говорила, что если Данилицкий сможет измениться ради любви, она его простит. И в итоге простила. В шоу Павла Воли Сланевская раскрыла всю правду о бурном романе длиною в 22 года. Оказывается, это расставание было не единственным.

«Первая причина — я нашла молодого парня, дура такая, он тоже нашел себе какую-то молодую дуру. И вот так у нас получилось. Но это было давно, лет 12 назад», — поделилась певица.

Но вскоре оба поняли, что друг без друга не могут жить, бросили всех своих «молодых дураков» и оставили ситуацию в прошлом. А в этом году случился новый небольшой загул. Но на этот раз односторонний.

«У меня было очень много работы, а у него было немного работы, и он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе. Я типа обиделась, а потом думаю — да и *** с ними. И говорю: „Давай домой обратно“. И все», — с улыбкой добавила певица.

Несмотря на долгий срок совместной жизни и общего ребенка,Сланевская и Данилицкий не женаты. Как рассказала артистка, предложения связать себя узами брака поступали, но на все она ответила отказом. Дама назвала себя «свободолюбивой птицей», в которой слишком силен дух противоречия. Так, вопреки любви и готовности мужчины отправиться в ЗАГС, звезда предпочла остаться незамужней.

Ранее 5-tv.ru писал о конфликте Славы с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым. Доктор перекроил все тело 43-летней знаменитости, но на одном участке дал маху — грудь не удалась. Артистка на всю страну перевела его в категорию мясников, нашла и других его «жертв», в том числе известных, дело дошло до угроз судом. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru Хайдаров рассказал свою версию скандала и объяснил, почему его «хотят уничтожить».