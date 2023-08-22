«Меня хотят уничтожить»: Хайдаров раскрыл правду о скандале с певицей Славой

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 104 0

Хирург Хайдаров: конфликт с певицей Славой имеет цель дискредитировать клинику

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Певица Слава против хирурга Хайдарова

В разборках известного врача и певицы могут прозвучать новые фамилии.

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров угодил в скандал после обвинений певицы Славы в некачественно проведенной операции груди. Специалисту потребовалась пара недель, чтобы сформулировать, что на самом деле происходит с ним и его клиникой после сенсационного разоблачения. На все вопросы доктор ответил эксклюзивно для 5-tv.ru.

Главной задачей Сланевской и других оппонентов Хайдаров считает «дискредитацию его честного имени». По уверениям пластического хирурга, артистка и другие недоброжелатели просто хотят сравнять его репутацию с землей, не имея для этого никаких оснований.

«Вот такая волна фейков распространяется, многие этого даже и не скрывают, с целью дискредитации. Они не гнушаются обсуждать не только мои работы, какими бы хорошими или плохими бы они ни были, но и мою личность, мою жену, мою годовалую дочь. Каждые два-три дня выходят новые фейки обо мне. Начиная с того, что у меня нет дипломов и заканчивая тем, что у клиники нет лицензии. Пожалуйста, все посмотрели дипломы, они есть в свободном доступе, в уголке потребителя также можно все посмотреть», — категорично заявил он.

Хайдаров уверен: ни Сланевская, ни Успенская, ни другие пострадавшие все еще не обратились с заявлением в полицию, потому что у них нет для этого никаких оснований.

«Вся эта информационная война ведется, чтобы меня уничтожить. Они хотят получить денежные средства в особо крупных размерах. Об этом факте мы сообщили в правоохранительные органы», — констатировал он.

Также Хайдаров отмел все возможные теории о сговоре и намеренном черном пиаре. Приостанавливать работу клиники пластический хирург не считает нужным, а конфликт со Сланевской все еще мечтает разрешить полюбовно.

«Мы планируем, во-первых, продолжать работу, радовать своих пациентов. Мы со всеми пациентами на связи. Все будет осуществляться в рамках закона. Я все еще прекрасно отношусь к Славе, потому что она моя пациентка. Я думаю, что в этой истории есть другие подводные камни, есть люди, которые ее агитируют и настраивают. Деньги тут совершенно ни при чем. Чуть позже вы об этом узнаете», — сообщил он.

Ранее 5-tv.ru сообщил о новых возможных жертвах Тимура Хайдарова.

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