ЕС продолжает свою программу помощи, в ходе которой отправит киевскому режиму 18 миллиардов евро.

Непрекращающаяся помощь Евросоюза для Украины только накаляет ситуацию. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен «разграбляет армию», а также способствует эскалации конфликта, отправляя киевскому режиму оружие. Своим мнением он поделился в соцсети Х (бывшая Twitter — Прим. ред.).

«Урсула решила отправить снаряды на один миллиард евро Владимиру Зеленскому. Кто на это дал согласие? Нет разграблению нашей армии и поддержке войны!» — написал Филиппо.

За последние дни Евросоюз направил Украине транш в полтора миллиарда евро в рамках макрофинансовой программы помощи. Всего западные страны пообещали киевскому режиму помощь на 18 миллиардов евро.

В МИД России изначально заявили, что поставки любого оружия Украине будут лишь затягивать боевые действия, а обучение украинских боевиков американскими и натовскими офицерами означает прямое участие в конфликте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Зеленский разочарован отношениями с США и ЕС.