К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в Сферуме

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 0

Теперь делать уроки и обсуждать вопросы по учебе будет еще удобнее!

К старту учебного года учителя и школьники получат новые функции в Сферуме

Фото: vk.com

В обновленной версии учебного профиля Сферум в VK Мессенджере учителям и школьникам становятся доступны интерактивная доска для совместной работы, сессионные залы внутри звонков, мини-приложение «Электронный дневник» и другие полезные опции. Обновления появились благодаря совместной работе сервиса с учителями и представителями администраций образовательных учреждений и учитывают их актуальные потребности и отзывы.

«Российские учителя активно используют цифровые инструменты в работе и видят в этом все больше плюсов. Общаясь с педагогами, мы постоянно получаем от них свежие идеи, как можно усовершенствовать сервис, чтобы учебный профиль Сферум в VK Мессенджере стал максимально удобным помощником в образовательном процессе. К новому учебному году мы запускаем ряд полезных обновлений, которые помогут сделать работу на уроке и общение по школьным вопросам интереснее и продуктивнее», — заявил Рубен Акопов, руководитель сервиса Сферум, VK.

Сессионные залы для работы в группах

Благодаря новой функции сессионных залов в звонках учителя смогут организовывать удобную работу по группам. Например, в виртуальных комнатах ученики смогут в командах искать пути решения поставленной задачи, а в общем звонке представить свои идеи. Функция доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Интерактивная доска для совместной работы

В учебном профиле Сферум в VK Мессенджере появилась бета-версия интерактивной доски для совместной работы. Она позволяет преподавателю давать задания и наглядно объяснять новый материал, а ученики могут в режиме онлайн оставлять на доске ответы и решать задачи. Функция уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android.

Информационные каналы

Пользователям учебного профиля Сферум в VK Мессенджере теперь доступна опция создания каналов. В них можно оперативно сообщать о важных событиях из жизни класса и школы, например, о предстоящих праздниках, олимпиадах и конкурсах и получать обратную связь в виде реакций. Также в учебном профиле появились каналы познавательных и образовательных сообществ с полезной информацией из области образования, науки, истории, космоса, мира животных, культуры и других сфер.
Особый статус учителя

Учителя, подтвердившие свой статус, получают специальный знак отличия — академическую шапочку. Функция уже доступна в веб-версии учебного профиля и на устройствах с операционной системой Android. Благодаря этому участникам чата станет легче находить сообщения от педагога. В ближайшем будущем для преподавателей также будут запущены еще ряд возможностей по управлению чатами: они смогут получить подтверждение о прочтении сообщений, удалять чаты, регулировать, кто может писать в чатах.

Удобное хранение учебных материалов

Учителям стало доступно мини-приложение для сбора домашних работ и других материалов от учеников. С его помощью учитель может организовать и систематизировать хранение документов. Педагог делится ссылкой или добавляет в приложении необходимых пользователей из своих контактов в учебном профиле. Получив уведомление о загрузке, ученик отправляет необходимый файл, он сразу отображается у учителя и становится доступен для скачивания.

Дневник и расписание в один клик

Благодаря мини-приложению «Электронный дневник» ученики могут посмотреть расписание и оценки со смартфона и присоединиться к запланированному уроку. С нового учебного года мини-приложение станет доступным и для родителей: они смогут узнавать об успеваемости своих детей и расписании уроков.

Переключение между аккаунтами

Упрощен процесс переключения между учебным и личным профилями в VK Мессенджере — теперь перейти из одного аккаунта в другой можно в один клик. Кроме того, в учебном профиле Сферум можно быстро начать общение с другим пользователем, пригласив его в чат при помощи QR-кода.

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