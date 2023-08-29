«Любить — это больно»: муж Лены Катиной поссорился с ее сыном от первого брака

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Рита Миронова
Рита Миронова 60 0

Муж Лены Катиной в шутку поссорился с ее восьмилетним сыном

«Любить — это больно»: муж Лены Катиной поссорился с ее сыном от первого брака

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Спиридонов старается поддерживать теплые отношения с пасынком. Что могло произойти?

Муж Лены Катиной — Дмитрий Спиридонов — поссорился с ее сыном от первого брака. Более того, неприятным моментом 41-летний бизнесмен поделился в своем блоге.

К счастью, оказалось, что конфликт оказался шуточным. Спиридонов снимал с восьмилетним пасынком ролик для соцсетей. На видео они обсуждают свои чувства к Катиной и начинают ссориться.

«Любить — это больно! В чем измеряется любовь к маме? В килограммах! В килограммах вымытой за собой посуды», — написал предприниматель под публикацией.

Катина и Спиридонов поженились в 2022 году. Бизнесмен много лет боролся с онкологией — врачи нашли у него опухоль щитовидной железы. Супруга всячески помогала ему на этом непростом пути.

11 июля они стали родителями мальчика — для певицы этот ребенок стал вторым. Первого сына она родила от предыдущего мужа Сашо Кузмановича, с которым была в браке с 2013 по 2019 год. Спиридонов старается поддерживать теплые отношения с пасынком.

Ранее писал 5-tv.ru, что Катина и Спиридонов впервые показали лицо новорожденного сына.

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