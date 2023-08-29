Подпольную майнинговую ферму накрыли в подвале дома в Красноярске

В Красноярске накрыли подпольную майнинговую ферму. Местный житель устроил ее в подвале многоэтажки.

Он подключился к общедомовому электросчетчику и за два с половиной года работы с криптовалютой украл электричества почти на миллион рублей. Огромные объемы потребления энергии наконец привлекли внимание.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о причинении крупного имущественного ущерба. Ему грозит до двух лет колонии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что майнинг предлагают признать отраслью промышленности и присвоить ему код общероссийского классификатора видов экономической деятельности. С такой инициативой обратился к Минпромторгу крупнейший игрок рынка BitRiver.