На нужды класса: в каких случаях школа не вправе требовать деньги

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 21 0

Адвокат Одоев: сборы на нужды школы всегда незаконны

На нужды класса: в каких случаях школа не вправе требовать деньги

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ_ЛАНТЮХОВ

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Родители учеников нередко втягиваются в конфликты во время очередного сбора средств.

В силу законодательства всевозможные сборы денежных средств в учебном заведении всегда являются незаконными, поскольку школы уже должны быть обеспечены всем необходимым для качественной организации учебного процесса. Об этом адвокат Евгений Одоев рассказал изданию NEWS.ru.

Довольно часто родители учеников проявляют недовольство из-за требований сдать деньги на «нужды класса и школы».

«То есть в школах должно быть все, чтобы полностью обеспечить учебный процесс. Есть городской и федеральный бюджеты, которые выделяют деньги на все нужды. Например, новые парты, ковры, учебники, что угодно», — прокомментировал Одоев.

Таким образом, пояснил эксперт, требовать какие-либо средства от родителей школа может только в качестве благотворительной помощи.

«Если деньги требуют с родителей — это фактор вымогательства, которым занимаются правоохранительные органы, поэтому родители могут обратиться в полицию или прокуратуру. Также они проведут финансовую проверку, куда делись деньги, выделяемые государством школе», — пояснил адвокат.

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