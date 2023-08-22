Девочкам дороже? Во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2023 году

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Алина Крылова
Алина Крылова 19 0

Депутат Журавлев: девочек собрать в школу дороже, чем мальчиков

Девочкам дороже? Во сколько обойдутся сборы ребенка в школу в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Эксперты подсчитали, что ценник вырос на 12%.

Начало нового школьного года может ударить по карманам родителей — особенно непросто придется семьям с девочками. Об этом изданию аif.ru заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

За последние несколько месяцев общая стоимость формы и школьных принадлежностей возросла на 12%, подсчитали в Росстате. Больше всего подорожала форма — на 20%, а также портфели и рюкзаки — на 8%.

Чтобы одеть мальчика, родителям придется «выложить» не меньше 22 тысяч рублей. Мамам и папам девочек и вовсе придется раскошелиться как минимум на 26 тысяч, но и это не предел.

Стремление к экономии на предметах первой необходимости — ранцах и обуви — чревато проблемами, предупреждает Журавлев. По его мнению, оптимальнее будет пренебречь покупкой красивых канцтоваров и новой мебели.

Они не только не добавят мотивации к обучению, но и с высокой вероятностью будут отвлекать учеников от новых знаний, убежден парламентарий. Так, вместо дорогого письменного стола можно приобрести регулируемую по высоте простую парту.

«Все учебные пособия государство предоставляет бесплатно, и любые попытки собирать деньги на книги — незаконны. Чаще всего родители признают, что большую часть расходов составляют как раз не траты на форму или ручки, а школьные поборы», — подчеркнул он.

Но если сберечь бюджет все-таки хочется, то эксперты советуют покупать форму и обувь во время распродаж заранее. Пеналы и другие принадлежности стоит закупать уже после снижения ажиотажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой будет новая школьная форма в России.

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