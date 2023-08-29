«Чур меня!» — пенсионерка устроила сеанс изгнания беса из пса, загрызшего коз

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 24 0

Подмосковная пенсионерка пыталась изгнать беса из загрызшего коз пса

«Чур меня!» — пенсионерка устроила сеанс изгнания беса из пса, загрызшего коз

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Сеанс экзорцизма прервали прибывшие на место правоохранители.

Пенсионерка из подмосковного Наро-Фоминского городского округа пыталась изгнать беса из вожака песьей стаи, напавшей на ее кур и коз. Видео сеанса экзорцизма опубликовал телеканал «360».

На кадрах видно, как пожилая женщина ходит вкруг вокруг лежащей на земле собаки, осеняет ее крестом и читает молитвы.

По словам соседей, пенсионерку часто видят бродящей по окрестностям с крестом и произносящей странные заклинания. Собака же, из которой она хотела изгнать беса, живет на расположенной неподалеку пилораме.

Местные жители говорят, что пенсионерка за что-то невзлюбила пса и уже год с ним «воюет»: сначала хотела отвести к ветеринару проверить на бешенство, потом намеревалась отравить, теперь же разглядела в нем нечистую силу.

Сеанс экзорцизма прервали правоохранители, которые вызволили пса из рук «изгоняющей дьявола» бабушки и отпустили на волю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Русская православная церковь (РПЦ) подготовила документ, регламентирующий практику экзорцизма.

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