Полицейский дрон начал следить с воздуха за «трассой смерти» из Тюмени в ХМАО

Полиция установила «слежку» за водителями на участке федеральной трассы Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийский автономный округ с воздуха при помощи дрона. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

Отмечается, что эта дорога получила не самую позитивную репутацию. На ней происходят многочисленные смертельные аварии, из-за чего ее прозвали «трассой смерти».

О принятых мерах для превращения ее в «дорогу жизни» рассказали в МВД. Так, теперь на федеральной трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск в Уватском районе ведется наблюдение с воздуха.

БПЛА патрулирует местность и контролирует соблюдение водителями правил дорожного движения. Беспилотные летательные системы все глубже проникают в разные сферы жизни, становясь помощниками людей.

Стратегия развития беспилотной авиации в стране была разработана по поручению президента России Владимира Путина. В конце 2022 года он обратился к правительству с данной инициативой.

Реализация стратегии предусматривает запуск предприятий, занимающихся выпуском составляющих, а также полной сборкой аппаратов, их испытанием и подготовкой программного обеспечения, а также обучение специалистов. Она была утверждена кабмином до 2030 года и на перспективу — до 2035-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что в российских колледжах начнут обучать операторов беспилотников.