Большие проблемы: на Шольца подали заявление в прокуратуру

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 59 0

Экс-депутат Бундестага Маси подал заявление на Шольца за дачу ложных показаний

Большие проблемы: на Шольца подали заявление в прокуратуру

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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Канцлера подозревают в попытке обмануть следственную комиссию.

В немецкую прокуратуру поступило заявление на канцлера Германии Олафа Шольца за якобы дачу им ложных показаний. Оно подано бывшим депутатом Бундестага и Европейского парламента Фабио де Маси, сообщает портал RND.

Документ поступил в прокуратуру Гамбурга, где расследуют дело Cum-ex против банка Warburg. Финансовую организацию обвиняют в налоговых махинациях для присвоения денег государства.

Во время разбирательств Шольц давал показания, так как в момент происходящего был мэром города. По некоторым данным, он мог лично встречаться с функционерами банка.

Шольц подтвердил информацию об этом, но заявил, что не помнит содержание бесед. Маси счел эти показания нелогичными: по его мнению, канцлер должен помнить хотя бы что-то, а этим он, предположительно, обманывает правоохранителей, что недопустимо.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц признал серьезные проблемы с экономикой Германии.

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