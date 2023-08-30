«Уместны аксессуары»: названы самые модные свадебные прически

Звездный стилист призывает отказаться от шиньонов. Тогда в пользу чего сделать выбор?

Модный эксперт и стилист Иван Субота заявил, что самой популярной свадебной прической по-прежнему остаются локоны. Гладкие пучки, ракушки и хвосты также являются главными трендами. Об этом сообщает издание Газета.ру.

При этом Субота уверен, что от шиньонов нынешним невестам стоит отказаться совсем.

«Трендовое выполнения данной прически — меньше объема и более спокойная волна. Уместны неброские и нетяжелые аксессуары — в идеале винтажные. Однозначный антитренд — тугие локоны-кудельки и чрезмерный объем с использованием шиньонов», — эксперт.

Для тех, кто стремится визуально удлинить шею отлично подойдет укладка-ракушка.

«Главное, не делайте ракушку слишком гладкой и не переборщите с лаком для волос», — пояснил стилист.

Гладких пучков, по его мнению, не стоит бояться: главное не затягивать прическу слишком туго и не делать сложных конструкций в виде жгутов.

«А вот собирать на голове сложную конструкцию и закалывать волосы жгутами — не стоит: это убивает всю легкость и мало кому идет в реальной жизни», — отметил Иван Субота.

Самым востребованным трендом можно назвать волосы, собранные в хвост. Для такой прически Субота советует пользоваться правилом — «чем проще, тем лучше».

«Не утяжеляйте его дополнительными элементами и аксессуарами. Достаточно будет ленты в цвет платья или букета. Не стоит делать хвост слишком высоким. И ни в коем случае не используйте шиньоны — это всегда выглядит неестественно и безвкусно», — резюмировал стилист.

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