«Уместны аксессуары»: названы самые модные свадебные прически
Стилист Субота: самой модной свадебной прической по-прежнему остаются локоны
Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein
Звездный стилист призывает отказаться от шиньонов. Тогда в пользу чего сделать выбор?
Модный эксперт и стилист Иван Субота заявил, что самой популярной свадебной прической по-прежнему остаются локоны. Гладкие пучки, ракушки и хвосты также являются главными трендами. Об этом сообщает издание Газета.ру.
При этом Субота уверен, что от шиньонов нынешним невестам стоит отказаться совсем.
«Трендовое выполнения данной прически — меньше объема и более спокойная волна. Уместны неброские и нетяжелые аксессуары — в идеале винтажные. Однозначный антитренд — тугие локоны-кудельки и чрезмерный объем с использованием шиньонов», — эксперт.
Для тех, кто стремится визуально удлинить шею отлично подойдет укладка-ракушка.
«Главное, не делайте ракушку слишком гладкой и не переборщите с лаком для волос», — пояснил стилист.
Гладких пучков, по его мнению, не стоит бояться: главное не затягивать прическу слишком туго и не делать сложных конструкций в виде жгутов.
«А вот собирать на голове сложную конструкцию и закалывать волосы жгутами — не стоит: это убивает всю легкость и мало кому идет в реальной жизни», — отметил Иван Субота.
Самым востребованным трендом можно назвать волосы, собранные в хвост. Для такой прически Субота советует пользоваться правилом — «чем проще, тем лучше».
«Не утяжеляйте его дополнительными элементами и аксессуарами. Достаточно будет ленты в цвет платья или букета. Не стоит делать хвост слишком высоким. И ни в коем случае не используйте шиньоны — это всегда выглядит неестественно и безвкусно», — резюмировал стилист.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадебных приметах.
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