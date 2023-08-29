Работница кафе, где видели пропавшую Горбачеву, раскрыла подробности ее визита

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 1 102 0

Фигуристка Горбачева дважды приходила в кафе «Буханка» и выглядела грустной

Работница кафе, где видели пропавшую Горбачеву, раскрыла подробности ее визита

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Женщина отметила, что спортсменка выглядела грустной.

Сотрудница кафе «Буханка» рассказала, что пропавшая 16-летняя фигуристка Алина Горбачева несколько раз заглядывала к ним в заведение с интервалом в 20-30 минут. Об этом Динара рассказал в беседе с РИА Новости.

Ранее источник 5-tv.ru сообщил, что спортсменку видели недалеко от места исчезновения. Позже прокуратура опубликовала кадры с камер видеонаблюдения. Девочка действительно заглядывала в кафе на Волоколамском шоссе.

Работница также рассказала, что подросток заказывала кофе и горячий напиток. Покупала ли «пропавшая» что-то из еды, женщина не помнит. Куда несовершеннолетняя направилась дальше — она не посмотрела, так как в тот момент еще не знала, что девочку ищут.

О пропаже Алины сообщила в полицию ее мама. Известно, что девочка живет отдельно от родителей. Отец уже отправился в Москву на поиски.

Последний раз ее видели накануне вечером. По предварительной информации, она покинула тренировку из-за соры с тренером Софьей Федченко. Позже ее носок был обнаружен на Покровской набережной.

Ранее 5-tv.ru писал, что пропавшая фигуристка Горбачева с девяти лет жила дома у тренера.

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