Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Глава государства призвал судебных приставов корректно относиться к гражданам при взыскании долгов.

Путин заявил о необходимости повышения уровня благосостояния россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ / СЕРГЕЙ ЛАНТЮХОВ

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Уровень зарплат и благосостояние россиян должны повышаться. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с директором Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрием Аристовым.

«Уровень заработной платы повышаться должен, в целом благосостояние людей. Ситуация на рынке труда хотя сейчас у нас стабильная, но тем не менее надо об этом думать всегда», — подчеркнул президент.

Путин назвал одной из задач государства уменьшение числа ситуаций, из-за которых у граждан возникает просроченная задолженность по кредитам, коммунальным и прочим платежам. Также глава государства призвал судебных приставов корректно относиться к людям при взыскании с них долгов.

По словам Аристова, за последние два года объем взысканий в России увеличился на две трети и перевалил критическую отметку в триллион рублей. Это очень значимый показатель, подчеркнул глава ФССП. Он пояснил, что многие граждане имеют долги по кредитам, платежам за жилищно-коммунальное хозяйство и задолженности в других сферах.

Также Аристов описал портрет среднестатистического должника. По его словам, это мужчина или женщина в работоспособном возрасте 30-45 лет. При этом у них нет официального дохода и имеется единственное жилье. То есть взять с них фактически нечего, констатировал директор ФССП.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минюст поддержал предложение предоставить сотрудникам ФССП доступ к кредитным историям россиян и звонкам от коллекторов. Предполагается, что мера защитит граждан от назойливых звонков и ночных СМС, а также от несправедливо назначенных пени и штрафов.

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