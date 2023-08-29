Власти Алжира подготовили решение по перевороту в Нигере

Мятежников призывают к восстановлению конституционного порядка и уважению к демократическим институтам.

Власти Алжира подготовили вариант мирного решения политического кризиса в Нигере. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на алжирского министра иностранных дел Ахмеда Аттафа.

«В свете продолжающегося кризиса в Нигере министр иностранных дел Алжира сообщает, что президент страны Абдельмаджид Теббун представил инициативу из шести пунктов по разрешению кризиса в Нигере, подчеркнув, что приоритет должен быть отдан политическому решению, а использование силы должно быть исключено», — говорится в сообщении.

Инициатива властей Алжира, в частности, предполагает шестимесячный переходный период, во время которого в Нигере произойдет «кристаллизация политического решения, гарантирующего возврат к конституционному порядку».

Также предлагается создание политических механизмов для выхода из кризиса и предоставление гарантий затронутым сторонам.

При этом Алжир называет изменения в Нигере неконституционными, а свергнутого президента Мохамеда Базума считает законным главой государства. В связи с этим власти Алжира призывают к восстановлению конституционного порядка и уважению к демократическим институтам в западноафриканской стране.

В Нигере произошла военная смена власти. Избранный президент страны Мохамед Базум был свергнут 26 июля. Республику возглавил Абдуррахман Тчиани, который во время переворота руководил гвардией.

На днях мятежники дали послу Франции 48 часов, чтобы тот покинул африканское государство. Такие же условия были поставлены перед военными силами европейского государства. Они должны покинуть республику «черного континента» до 2 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вооруженным силам Нигера приказали быть в состоянии максимальной готовности.