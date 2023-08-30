Пока муж на гастролях: жена Газманова опубликовала ролик с молодым незнакомцем

Стоит ли знаменитости волноваться за супругу?

В то время как 72-летний певец Олег Газманов отправился на концерт, его 54-летняя супруга Марина пошла на танцы с молодым брюнетом. Об этом сообщает издание dni.ru.

Жена артиста опубликовала ролик, в котором показала свои танцевальные занятия. В кадре она не одна, а с партнером, который помогает ей выполнять нужные движения.

Отмечается, что хобби явно идет Газмановой на пользу — она выглядит привлекательно и значительно моложе своих лет. В комментарии к ролику она порассуждала о молодости души и поделилась тем, как отвечает на заигрывания со стороны других мужчин.

«С тобой до сих пор флиртуют и знакомятся мужчины, и ты отвечаешь им, что счастлива с мужем», — гласит сообщение.

Ранее 5-tv.ru писал, как Родион Газманов пережил развод своих родителей, который произошел, когда ему было 12 лет. Отец далеко не сразу обсудил с сыном перемены в жизни.

Родиону понадобилось время, чтобы принять решение родителей, но с годами рана затянулась. Сейчас он уже не имеет никаких претензий к родственникам.