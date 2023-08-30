В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76 в Пскове

Пожарные подразделения ликвидируют возгорание военно-транспортных ИЛ-76 в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В ночь на 30 августа поступили сообщения о возгорании воздушных судов. Для ликвидации огня привлечены 65 человек и 21 единица техники.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в аэропорту Пскова локализован. В результате возгорания жертв среди людей нет. Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что специальные службы не допустили распространения пламени. Кроме того, было проведено заседание оперативного штаба. Глава региона наметил первичный план действий.