В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76 в Пскове

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 30 0

Для ликвидации привлечены несколько десятков человек и единиц техники.

В МЧС сообщили о возгорании военно-транспортных самолетов ИЛ-76 в Пскове

Фото: Артем Коротаев / ТАСС

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Пожарные подразделения ликвидируют возгорание военно-транспортных ИЛ-76 в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

В ночь на 30 августа поступили сообщения о возгорании воздушных судов. Для ликвидации огня привлечены 65 человек и 21 единица техники.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пожар в аэропорту Пскова локализован. В результате возгорания жертв среди людей нет. Губернатор региона Михаил Ведерников отметил, что специальные службы не допустили распространения пламени. Кроме того, было проведено заседание оперативного штаба. Глава региона наметил первичный план действий.

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