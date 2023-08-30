Военные заявили, что президент Габона помещен под домашний арест

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15 0

AFP: президент Габона Али Бонго Ондимба помещен под домашний арест

Военные заявили, что президент Габона помещен под домашний арест

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Африку продолжают охватывать восстания.

Переизбранный президент Габона Али Бонго Ондимба был помещен под домашний арест. Об этом пишет AFP со ссылкой на местных военных, которые ранее заявили о захвате власти в африканской стране.

По данным СМИ, президент находится под наблюдением военных. Сын главы государства также был задержан.

Габонские военные сообщили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов в стране сегодня утром. Они намерены «положить конец» режиму. В столице республики прозвучали выстрелы, ситуация остается неспокойной.

Али Бонго Ондимба был переизбран на новый срок на прошедших выборах. За его кандидатуру отдали 64,2% голосов. Примечательно, что президента пытаются свергнуть не первый раз. Мятежники в 2019 году захватывали государственную радиостанцию и призвали граждан к восстанию. Нарушители порядка вместе с их предводителем Келли Ондо Обиангатогда были арестованы.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах.

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