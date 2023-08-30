Военные заявили, что президент Габона помещен под домашний арест

Африку продолжают охватывать восстания.

Переизбранный президент Габона Али Бонго Ондимба был помещен под домашний арест. Об этом пишет AFP со ссылкой на местных военных, которые ранее заявили о захвате власти в африканской стране.

По данным СМИ, президент находится под наблюдением военных. Сын главы государства также был задержан.

Габонские военные сообщили о роспуске институтов власти и отмене результатов выборов в стране сегодня утром. Они намерены «положить конец» режиму. В столице республики прозвучали выстрелы, ситуация остается неспокойной.

Али Бонго Ондимба был переизбран на новый срок на прошедших выборах. За его кандидатуру отдали 64,2% голосов. Примечательно, что президента пытаются свергнуть не первый раз. Мятежники в 2019 году захватывали государственную радиостанцию и призвали граждан к восстанию. Нарушители порядка вместе с их предводителем Келли Ондо Обиангатогда были арестованы.

Ранее 5-tv.ru писал, что страны ЭКОВАС собирают войска в соседних с Нигером государствах.