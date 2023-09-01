Юта о своем эталоне: «Я ориентируюсь на Марину Девятову»

Певица стала первым гостем авторской программы заслуженной артистки РФ «уЮтная гостиная».

Юта назвала певицу Марину Девятову своим эталоном. В этом заслуженная артистка РФ эксклюзивно призналась автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

Больше года Юта ведет свою авторскую программу «уЮтная гостиная» на Радио Sputnik. На новую для нее роль радиоведущей певицу вдохновил российский писатель и политический консультант Эдуард Багиров. В первый выпуск Юта решила пригласить свою подругу Марину Девятову, которая, как рассказала заслуженная артистка РФ, воодушевляет ее набором своих профессиональных качеств.

«Меня иногда спрашивают: „А кто у вас эталон? На кого вы ориентируетесь?“. Я честно говорю, что я в определенных аспектах ориентируюсь на Марину Девятову, на то, как она работает с залом, на то, как она владеет голосом, на то, какое количество добра она несет своим творчеством. Она великий мастер», — объяснила певица.

По словам артистки, как только ей поступило предложение сделать свою авторскую программу, она сразу поняла, что будет рассказывать в эфире именно о культуре. Юта отметила, что работа радиоведущей не такая легкая, какой кажется на первый взгляд.

Ранее 5-tv.ru писал, как Юта поменяла свое отношение к жизни.