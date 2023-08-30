Свергнутого военными президента Габона официально отправили в отставку

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 12 0

Президента Габона отправили в отставку с сохранением гражданских прав

Свергнутого военными президента Габона официально отправили в отставку

Фото: www.globallookpress.com / David Honl

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Пришедшие к власти военные отменили результаты выборов.

Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит свои гражданские права, заявил сегодня, 30 августа, глава республиканской гвардии, который ранее перешел на сторону армии во время военного переворота в стране.

Также было объявлено о роспуске государственных институтов власти и приостановке работы главного порта южноафриканской страны в Либревиле.

Переворот в Габоне произошел сразу после того, как были обнародованы результаты выборов, согласно которым действующий президент Али Бонго Ондимба остался у власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне не пострадали в Габоне на фоне осложнения обстановки. В российском МИД, тем не менее, призвали воздержаться от поездок в опасный регион.

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