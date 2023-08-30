Свергнутого военными президента Габона официально отправили в отставку
Президента Габона отправили в отставку с сохранением гражданских прав
Фото: www.globallookpress.com / David Honl
Пришедшие к власти военные отменили результаты выборов.
Президент Габона Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, но сохранит свои гражданские права, заявил сегодня, 30 августа, глава республиканской гвардии, который ранее перешел на сторону армии во время военного переворота в стране.
Также было объявлено о роспуске государственных институтов власти и приостановке работы главного порта южноафриканской страны в Либревиле.
Переворот в Габоне произошел сразу после того, как были обнародованы результаты выборов, согласно которым действующий президент Али Бонго Ондимба остался у власти.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне не пострадали в Габоне на фоне осложнения обстановки. В российском МИД, тем не менее, призвали воздержаться от поездок в опасный регион.
Читайте также
68%
0.22 104.45
0.97
Нашли ошибку?