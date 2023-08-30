Дюжину мертвых лис обнаружили в багаже пассажира во Внуково
Во Внуково в багаже мужчины нашли 12 мертвых лис
Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev
Сопроводительных документов у мужчины не было.
В багаже пассажира, вернувшегося из Египта, нашли 12 мертвых лис декоративной породы фенеков. Об этом сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Странную находку сделали сотрудники ветеринарного контроля в московском аэропорту Внуково.
«При проведении физического контроля были обнаружены миниатюрные лисицы (фенеки) в количестве 12 голов», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что никаких сопроводительных документов и разрешения на ввоз животных в страну у мужчины не было. Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ранее 5-tv.ru писал, что во Внуково задержали прилетевшего из ОАЭ 39-летнего гражданина Узбекистана, который пытался провезти в Россию бриллианты в трусах. Драгоценные камни обнаружились после того, как в результате сканирования в багаже мужчины заметили большое количество предметов, похожих на электронные устройства.
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