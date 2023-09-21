«Мне нужно было обнулиться полностью»: как Юта пережила смерть супруга

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 42 0

Юта решила обнулить свое творчество после смерти супруга Олега Осипова

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; 5-tv.ru

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На фоне стресса у певицы отказывал голос прямо на концертах.

Юта решила обнулить свое творчество после смерти супруга Олега Осипова. О своем самом трудном периоде в жизни заслуженная артистка РФ эксклюзивно рассказала автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко.

«Когда не стало Олега, мне нужно было обнулиться полностью. <…> Я взяла новый псевдоним и ушла в такую прямо попсу. Песни я сама себе писала. Кстати, ни за одну из них не стыдно, но не мой это жанр и не моя поляна, и ловить, как говорится, там нечего, но очень хотелось», — рассказала певица.

По воспоминаниям Юты, в тот момент она была свято уверена в том, что поп-музыка принесет ей славу и популярность, и не слушая свое внутреннее чутье, певица продолжала развиваться в направлении, в котором она не чувствовала себя органично.

«И мне потом грамотный человек сказал: „Слушай, ну, может, хватит уже? Все, поиграли и хватит. Давай, домой“. Слава Богу, я его услышала — вернулась домой. И вот здесь-то и началась самая серьезная работа», — рассказала заслуженная артистка РФ.

На фоне стресса у Юты отказывал голос прямо на концертах.

«Мне казалось тогда, что я в прекрасной форме: и психологической, и физической. <…> Я думала, наверное, надо позаниматься просто, наверное, мало занимаюсь, недостаточно стараюсь. Надо еще побольше позаниматься. Начинала заниматься — происходил еще больший зажим», — поделилась певица.

По словам Юты, чтобы не сойти с ума от личной трагедии, связанной с утратой супруга, ей было необходимо занять свои мысли рабочими вопросами. Только спустя три года после смерти Олега Осипова боль от потери утихла.

«Время лечит. Ты начинаешь все-таки благодарить маму за то, что она оказала колоссальное содействие на этом этапе, благодарить детей мысленно за то, что они есть, вообще живы, и благодарить Бога за песни новые, потому что песен тогда мне отсыпали щедро», — рассказала певица.

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