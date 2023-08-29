«У нас есть реактивы»: Россия могла бы спасти мир от сброшенной с «Фукусимы» воды

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 686 0

Академик Ринк: в России есть реактивы для очищения осадков из воды с «Фукусимы»

Фото, видео: www.globallookpress.com / z03; © РИА Новости / Андрей Веселов;Reuters; 5-tv.ru

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Ситуация вокруг аварийной АЭС может быть стабилизирована, но для этого потребуется помощь российских ученых.

Стронций, попадающий в мировой океан при сбросе воды с «Фукусимы» может отравлять рыбу, а после накапливаться в теле человека. Однако страшных последствий возможно избежать — для этого необходимо допустить на аварийную АЭС специалистов из России. Об этом 5-tv.ru заявил знаменитый биохимик, создатель боевого отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк.

Сейчас неизвестно, приняли ли японцы меры для стабилизации ситуации, и обладают ли они необходимыми сорбентами для сбора химикатов из вод. По словам эксперта, все может закончиться не так плохо, если дать возможность российским ученым поработать на месте.

«У нас есть реактивы, чтобы из этой воды собрать выпавшие опасные солевые осадки», — прокомментировал он.

Ринк обратил внимание, что в зону поражения попадает район ловли рыбы не только Японии, но и России и Китая. Речь идет об островах Итуруп, Шикатан и Хабомаи, где расположены российские предприятия крупнейшего дальневосточного пищевого комплекса готовой рыбной продукции.

«Поэтому китайцы уже запретили покупку всех японских морепродуктов. Я думаю, что мы последуем за ними», — отметил биохимик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, где окажется сброшенная с «Фукусимы» радиоактивная вода.

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«У нас есть реактивы»: Россия могла бы спасти мир от сброшенной с «Фукусимы» воды

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