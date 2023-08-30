«Тренировка»: Элла Панфилова призвала россиян принять участие в тестировании ДЭГ

В 08:00 в 24 регионах страны стартовало тестовое голосование для избирателей.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова обратилась к соотечественникам с просьбой принять участие в тестировании дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«Очень хотелось бы, чтобы [вы] потратили небольшое время и приняли участие в этой тренировке», — прокомментировала она во время заседания комиссии.

Призыв Панфиловой был адресован жителям и избирателям в 24 регионах, в которых будут применены технологии электронного голосования уже этой осенью. Она уточнила, что тестовое голосование с помощью ДЭГ стартовало в 08:00 по местному времени в 24 российских субъектах. Ожидается, что тестирование поможет проверить работу системы и устроить возможные недочеты до начала настоящих выборов.

Все желающие жители 24 регионов для участие в «тренировочном» голосовании должны подать заявление и получить статус «учтено», а после зайти на портал vybory.gov.ru. Отдать свой голос в рамках тестирования системы возможно будет только один раз.

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