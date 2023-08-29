Маленький ребенок погиб в результате обрушения потолка в забайкальском селе

Маленький ребенок погиб в результате обрушения потолка жилого дома в Забайкалье. По факту произошедшего организована проверка, сообщили в прокуратуре по краю.

Трагедия произошла в селе Макарово 26 августа. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

«В ходе проверки представители надзорного ведомства дадут оценку работе органов системы профилактики, при выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

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