Фигуристка Горбачева объяснила на допросе свое исчезновение накопившейся усталостью
Спортсменку нашли спустя сутки после пропажи в одном из столичных кинотеатров.
Фото: Instagram* / alinochka_gorbacheva
Фигуристка Алина Горбачева недавно сбежала из дома. На уши были подняты все. От полицейских до поисковых отрядов. Но сейчас жизни спортсменки ничего не угрожает. Ее обнаружили вечером следующего дня после исчезновения в одном из московских кинотеатров. Подросток вышла на связь в своем личном блоге и рассказала, что причина такого поступка никак не связана с фигурным катанием. Однако портал StarHit.ru рассказал, как 16-летняя спортсменка объяснила свой побег правоохранительным органам.
В ходе допроса фигуристка рассказала, что она от всего устала. Ведь с детства подвергается изнурительным тренировкам. Ей пришлось даже переехать к своему тренеру, чтобы не тратить время на дорогу. Спортсменка стала чемпионкой России среди юниоров и ей пророчат большое будущее.
Но вот родственники Горбачевой за нее беспокоятся. Особенно бабушка. Она хочет, чтобы девушка завязала с большим спортом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой.
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