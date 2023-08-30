История не закончена? Что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Юрист Вербицкая-Линник: родителям и тренеру грозит до трех лет лишения свободы

История не закончена? Что теперь грозит родителям пропавшей на сутки Горбачевой

Фото: Instagram* / alinochka_gorbacheva

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К уголовной ответственности могут привлечь и тренера спортсменки.

Найденная 29 августа 16-летняя фигуристка Алина Горбачева отправилась домой после беседы со следователями и психологом. Однако ее родители, несмотря на хороший исход истории, могут получить уголовную ответственность, считает юрист Юлия Вербицкая-Линник. Об этом адвокат рассказала изданию «Страсти».

По мнению эксперта, родителей Алины Горбачевой могут привлечь к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, эта же статья может вменяться и тренеру спортсменки.

«Если выяснятся факты существенного нарушения прав в отношении юной фигуристки, жестокого обращения, издевательства над ней, к уголовной ответственности могут быть привлечены как родители, так и тренер», — уточняет юрист.

По статье, которая грозит Горбачевым и Федченко, максимальное наказание — лишение свободы до трех лет.

Что касается желания родных вернуть Алину домой — сейчас она живет у своего тренера — здесь важно будет мнение самой фигуристки. В 16 лет по закону она может заявить о своей эмансипации и приобрести те же права, что совершеннолетние граждане России.

Ранее 5-tv.ru писал, что фигуристка Медведева посоветовала Горбачевой отвечать за свои поступки.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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