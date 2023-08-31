Мария Захарова рассказала о любимых местах отдыха в России

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 50 0

Официальный представитель МИД РФ призналась в любви к Анапе. Но место в сердце дипломата занимают еще несколько мест.

Мария Захарова рассказала о любимых местах отдыха в России

Фото: Александр Щербак / ТАСС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, где и как она проводит свой отпуск. Тему отдыха дипломат затронула в недавнем интервью телеканалу «360».

По ее словам, отличным вариантом для отдыха является Подмосковье. Недалеко от столицы есть места, которые сильно ее вдохновляют. В качестве примера Захарова привела Тараканово, где находится храм, в котором в свое время повенчались Александр Блок и Любовь Менделеева.

«Храм сейчас восстановлен. Буквально полгода назад благодаря непосредственному душевному вкладу губернатора Андрея Воробьева и всем подвижническим усилиям настоятелей и местной общины в храме возобновилось служение», — отметила Захарова.

Также представитель МИД похвалила курорты Краснодарского края. Большим открытием для нее стала Анапа. Этот город дипломат назвала «фантастическим местом».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ пообещала серьезную реакцию, если Соединенные Штаты Америки (США) не выдадут российским журналистам визы. Дипломат подчеркнула, что таким образом Белый дом манипулирует другими странами.

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