Пусть только попробуют: РФ обещала сурово ответить на невыдачу виз США журналистам

Захарова ранее отмечала — в ЕС над российской прессой откровенно издеваются. Хватит это терпеть.

Российская сторона обещает серьезную реакцию, если США снова посмеют не выдать журналистам из РФ визы. Об этом сообщила во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Речь идет о предстоящей Генассамблеи ООН, куда должна отправиться российская делегация прессы. По словам дипломата, у Соединенных Штатов есть некоторые привилегии, в частности — размещение штаб-квартыры организации в Нью-Йорке. Они манипулируют другими странами с помощью виз.

«Администрация практически самовольно определяет, чьим представителям дозволено участвовать в мероприятиях ООН, а кому доступ туда закрыт… В случае повторения ситуации с невыдачей виз нашим журналистам (она) не останется без серьезной реакции», — прокомментировала она.

В апреле Вашингтон отказал в визах группе российских журналистов, которые должны были сопровождать министра иностранных дел Сергея Лаврова в Нью-Йорк и присутствовать на председательстве России в Совбезе ООН.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала отказ в визе Хартог ответом на травлю журналистов из РФ в ЕС. По ее словам, после действий Запада, непродление визы гражданке Нидерландов не должно вызывать вопросов.