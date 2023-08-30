Захарова: Запад намеренно сформировал неонацистский киевский режим на Украине

Дипломат уверена — недружественные страны решили отыграться за свои неудачи и нашли для этого марионетку.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Запад намерено выкармливал неонацистский киевский режим на Украине, чтобы использовать его для нанесения ударов. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в рамках брифинга.
«Видимо, для того, чтобы отыграться за прежние свои неудачи, будь то Карл XII, Наполеон, Гитлер», — прокомментировала она.
Дипломат указала на то, что очередные попытки ВСУ атаковать территории РФ минувшей ночью, 30 августа, снова доказали, что власти Незалежной зашли в тупик и не видят перспектив в своем положении. Действия Киева она назвала «агонией» и «ненавистью».
Двумя днями ранее, 28 августа, Захарова отреагировала на адресованный президенту Украины Владимиру Зеленскому призыв главы Венгрии Каталин Новак. Она сообщила ему о необходимости начать мирный переговорный процесс для урегулирования конфликта. Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Зеленский на законодательном уровне запретил «садиться за стол переговоров», поэтому теперь может только лечь под него.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Совбезе отреагировали на одобрение Западом ударов по Крыму.
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