Генсек НАТО Столтенберг сообщил о последнем продлении полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия не будут продлены после 1 октября 2024 года. Слова политика приводит телеканал CNN.

«Да. Это мое последнее продление», — заявил Столтенберг.

Продление полномочий Столтенберга до 1 октября следующего года страны-участницы НАТО согласовали в начале июля. Соответствующее решение утвердили на саммите блока, прошедшем 11–12 июля в Вильнюсе. Отмечается, что это уже шестое продление его полномочий.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о позиции Йенса Столтенберга касательно поддержки Украины. Генеральный секретарь НАТО, отвечая на вопрос о возможных территориальных уступках, отметил, что позиция блока остается неизменной. Альянс намерен продолжать поддержку Украины до окончания боевых действий. Также он добавил, что сейчас активно прорабатываются сценарии вступления Украины в НАТО.