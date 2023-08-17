«Позиция неизменна»: Столтенберг ответил на слова о возможных уступках Киева

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Столтенберг: НАТО будет помогать Киеву до победы, позиция не изменилась

«Позиция неизменна»: Столтенберг ответил на слова о возможных уступках Киева

Фото: www.globallookpress.com / Jens Stoltenberg

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

А что на этот счет думают на Украине?

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО в вопросе возможных территориальных уступок украинской стороной неизменна. Об этом он сообщил в эфире телеканала Dagbladet TV.

Глава офиса генсека НАТО офиса Стиан Йенссен в одном из недавних интервью рассказал, что в Альянсе давно прорабатывают вопрос о членстве Украины, и недавно появились новые подвижки. По его словам, в военном блоке допустили возможность принятия Киева в обмен на его уступки земель российской стороне.

Позже Йенссен от своих слов открестился, объяснив их лишь возможным сценарием, а не реальным планом действий. По его словам, он допустил ошибку.

«Сейчас сам Стиан Йенсен сказал, что это ошибка. Каков был его посыл и мой посыл, так это то, что позиция НАТО неизменна», — отреагировал Столтенберг.

На Украине также отреагировали на слова Йенссена. Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал их «вбросом», а советник офиса президента страны Михаил Подоляк заверил, что Киев свои территории в обмен на членство в блоке не отдаст.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее, писал 5-tv.ru, экс-президент Франции Николя Саркози заявил, что Крым не будет украинским.

Тема:
Спецоперация
17 авг
Минобороны показало кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами
17 авг
«Преступная логика»: в офисе Зеленского раскритиковали Саркози за слова о Крыме
17 авг
Штурмовые отряды ВС РФ улучшили свое положение по переднему краю в ДНР
17 авг
На жителя Керчи возбудили дело за призывы к насилию в отношении участников СВО
17 авг
Эшелон ВСУ с боеприпасом уничтожен ракетным ударом в Днепропетровске
17 авг
На Украине заявили о возвращении боевиков «Азова»* в зону спецоперации
17 авг
ВС РФ отразили атаку ВСУ на танках и бронемашинах в Запорожской области
17 авг
Марочко: на купянское направление прибыли наемники из ФРГ для установки мин
17 авг
В России впервые создали боеприпас, способный эффективно сбивать дроны из «зениток»
17 авг
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине
+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:11
Банки в России начали повышать ставки по вкладам: каков прогноз
15:07
Названа предварительная причина смерти мультипликатора Николая Евлюхина
15:05
Путин и Собянин открыли третий диаметр наземного метро Москвы
15:01
Минобороны показало кадры уничтожения эшелона ВСУ с боеприпасами
14:51
«Позиция неизменна»: Столтенберг ответил на слова о возможных уступках Киева
14:47
Аспирант МГУ Азат Мифтахов* внесен в реестр террористов и экстремистов

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Пора волноваться? Зачем ЕС создает в Финляндии крупнейшее хранилище на случай ядерной угрозы
«Белоснежный, жемчужного цвета»: Анастасия Волочкова выбрала гроб себе-любимой
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку