Мария Погребняк рассказала о встрече с Шэрон Стоун: «Вы представляете мои глаза?»

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Алексей Панков
Алексей Панков 15 0

Мария Погребняк рассказала о встрече с Шэрон Стоун

Мария Погребняк рассказала о встрече с Шэрон Стоун: «Вы представляете мои глаза?»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Голливудская звезда заинтересовалась платьем россиянки.

Российская модель Мария Погребняк рассказала о встрече с Шэрон Стоун. Подробностями короткой беседы знаменитость поделилась в личном блоге, передает издание «Вокруг ТВ».

Девушка призналась, что однажды приехала на Каннский фестиваль в одном из своих платьев. Наряд заметила голливудская звезда и подошла спросить, кто его дизайнер.

«Помню, как была на Каннском фестивале в моем платье из лимитированной коллекции. Ко мне подошла Шэрон Стоун и спросила, откуда платье. Вы представляете мои глаза?» — вспомнила Погребняк.

Поделиться историей девушка решила, чтобы каждый мог поверить в себя. Экс-возлюбленная российского футболиста призвала не бояться перемен, которые подбрасывает жизнь.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Погребняк показала своего нового возлюбленного. В личном блоге знаменитость разместила снимок с бизнесменом Игорем Головинским.

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