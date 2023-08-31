Умер народный артист России Валерий Егоров

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Актер похоронен в родном городе Курск.

Умер народный артист России Валерий Егоров

Фото: ВКонтакте / Курский драмтеатр / kurskdramaru

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На 77-м году жизни скончался народный артист РФ Валерий Егоров. Печальную новость сообщили в пресс-службе Курского драматического театра им. А. С. Пушкина.

«Это большая потеря для всех нас… Вечная память», — говорится в сообщении.

В театре выразили соболезнования семье и близким артиста.

Известно, что Егоров похоронен в родном городе Курск. Причина смерти не называется.

Артист более двадцати лет артист прослужил в Челябинском театре для детей и молодежи, в начале нулевых году вернулся на родину, где продолжил свою деятельность уже в Курском драматическом театре.

Он известен публике по ролям Сальери из «Маленькой трагедии» Пушкина, Шипучина из «Юбилея» А. П. Чехова, Монтекки в «Ромео и Джульетте» Шекспира и многим другим.

За большие достижения в сфере театрального искусства в 2009 году он был удостоен звания «Народный артист России». В 2017 году Егоров завершил свою творческую деятельность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на 61-м году жизни скончался композитор и критик Петр Поспелов.

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