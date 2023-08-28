На 61-м году жизни скончался композитор и критик Петр Поспелов

Скончался знаменитый композитор, критик, музыкальный обозреватель и редактор Петр Поспелов. Ему было 60 лет. Об этом сообщили в Союзе композиторов России.

«Мы потрясены внезапным уходом нашего друга и коллеги Петра Поспелова», — указано в опубликованной новости.

Причина смерти не указана. Не известно также, где будет похоронен Поспелов.

После окончания теоретико-композиторского факультета Московской консерватории он работал обозревателем именитых СМИ — в «Известиях», «Коммерсанте», «Афише», а также был редактором «Ведомостей» и шеф-редактором издания «Композитор».

Жизнь Поспелова была насыщенной. Он успел поработать в Большом театре, участвовал в создании оперы, неоднократно становился членом жюри престижных премий и конкурсов в области музыки и театра. Несколько месяцев назад он был удостоен «Золотой маски» за создание музыки к балету «Катарина, или Дочь разбойника» в театре имени Хворостовского.

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