СБ ООН не принял резолюцию РФ о санкциях против Мали

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

СБ ООН не принял резолюцию России о снятии санкций с Мали в сентябре 2024 года

СБ ООН не принял резолюцию РФ о санкциях против Мали

Фото: www.globallookpress.com / Manuel Elias/UN Photo

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Против выступила Япония, остальные страны воздержались.

Совет Безопасности ООН не принял проект российской резолюции по санкциям в отношении Мали. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Это означает, что с 1 сентября 2023 года со страны снимут наложенные ограничения. Отмечается, что за принятие документа голосовала РФ, против — Япония. Остальные члены Совбеза, включая Китай, воздержались.

«Китай по техническим причинам воздержался, потому что мы получили соответствующие инструкции из столицы. В целом мы поддерживаем и понимаем предложения в резолюции, представленной Россией», — подчеркнул заместитель постоянного представителя Китая Дай Бин.

Отмечается, что документ предполагал продление рестрикций до 31 августа 2024 года. Затем группу экспертов должны были распустить. Постоянный представитель РФ при организации Валерий Небензя подчеркнул, что в будущем страна не намерена возвращаться к обсуждению нового проекта.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Небензя поставил на место Николая Кулебу на Совбезе ООН. Он отметил, что украинский дипломат выступал на родном языке при отсутствии переводчика.

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