В Приморье завершили расследование дела Бабакохяна о подрыве двух бизнесменов

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Алексей Панков
Алексей Панков 82 0

На устранение конкурентов мужчина потратил несколько тысяч долларов.

В Приморье завершили расследование дела Бабакохяна о подрыве двух бизнесменов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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В Приморье завершилось расследование уголовного дела в отношении бизнесмена, одного из бывших учредителей крупнейшей в регионе сети стоматологий Армена Бабакохяна. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) РФ.

Мужчину обвинили в заказе убийств двух бизнесменов в 2000-х годах. Отмечается, что он потратил несколько десятков тысяч долларов на устранение своих конкурентов. Кроме того, ему выдвинуто обвинение за дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере.

«Благодаря комплексу грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, удалось установить в полном объеме обстоятельства совершения особо тяжкого преступления и причастность 51-летнего местного жителя», — сообщили в СК.

Вместе с тем был арестован брат подозреваемого Эдуард Бабакохян. Мужчину обвиняют в передаче взятки работнику СИЗО в размере 155 тысяч рублей. Полицейский проносил различные запрещенные предметы, среди которых алкоголь и средства связи.

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Каменске-Уральском Свердловской области был задержан мужчина, который преследовал на велосипеде школьницу, найденную убитой. 35-летний подозреваемый пройдет проверку на полиграфе.

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