Что происходит? Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии

Встреча пройдет в индийском Нью-Дели 9–10 сентября.

Председатель КНР Си Цзиньпин может пропустить саммит G20 в Индии. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным источника, представлять Пекин на встрече отправится премьер Госсовета Ли Цян. Причину такого решения не озвучили.

«Председатель Китая Си Цзиньпин, скорее всего, пропустит саммит лидеров G20 в Индии на следующей неделе. Премьер Ли Цян, как ожидается, будет представлять Пекин на встрече 9–10 сентября в Нью-Дели», — сказано в статье.

Ранее стало известно, что на саммит не поедет президент России Владимир Путин. Вместо него встречу посетит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Кроме того, на мероприятие не пригласили президента Украины Владимира Зеленского. В МИД Индии заявили, что организация G20 не занимается неэкономическими вопросами, потому украинский лидер не в числе приглашенных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад пытается перетянуть на свою сторону азиатских гигантов.