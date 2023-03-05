Всеми способами: как Запад пытается перетянуть на свою сторону азиатских гигантов

События на Украине усиливают раскол между крупнейшими странами, сокрушаются американские журналисты. Неужели Путин побеждает? Миропорядок меняется в его пользу, удивляются британские обозреватели. Нам все труднее сохранять единство западной коалиции, в открытую признается премьер-министр Эстонии. Да, все так. А чего вы хотели?

Показательно, что за год противостояния, несмотря на вал агрессивной дезинформации в адрес России, Запад не смог расширить свою коалицию, и что особенно важно, так и не перетянул на свою сторону азиатских гигантов — Индию и Китай. Почему? В этом разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов, который только что вернулся из Дели.

Карма и реинкарнация. Поступай честно — и в следующей жизни снова родишься человеком. Если нет — насекомым в лучшем случае. И здесь четко понимают, кто настоящий друг. О политике с удовольствием рассуждает даже продавец фигурок Шивы и Ганеши — на главном базаре.

«В Индии любят русских. А в России, я знаю, любят Индию. Индия и Россия — как братья», — рассказал местный житель.

Саммит «Большой двадцатки» (G20) почти не поменял жизнь столицы. Лишь местами пробки, из-за кортежей. Ну так водители тук-туков могут с песней объехать любые заторы и заодно тоже порассуждать о политике.

«Путин — очень сильный лидер, он борется со всем миром, с Европой», — сказал местный житель.

Глобальный Юг — за Россию. Это стало для Запада полной неожиданностью. А вот к Вашингтону и Брюсселю здесь накопилось много вопросов. Глава евродипломатии Жозеп Боррель не так давно прямо назвал свой дом цветущим садом, а остальной мир — джунглями, от которых нужно защититься. В Дели Боррель почему-то не рискнул повторить свой пассаж. Был молчалив, суетлив, словно скорее хотел вернуться, в свой сад.

Предчувствуя очевидное, а именно — на чьей стороне правда и симпатии. Западные политики предприняли отчаянный блицкриг.

«На G20 выяснилось: Западу совсем непросто найти поддержку. Китай, Индия, Африка, Латинская Америка — За Россию. Сейчас западные лидеры и дипломаты пытаются отыскать новых союзников: Блинкен прилетел в Дели из турне по Средней Азии. До этого в Индии побывал Шольц, а сейчас Макрон решил побороться за Африку», — сказал журналист.

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По сути, лидеры стран НАТО пытаются догнать Лаврова: тот дважды за полгода был в Африке. Вот так к слову встречали нашего министра. А вот так Макрона — на понятном французскому лидеру — языке: «Макрон — убийца».

Сергей Лавров в Дели отправился из Азербайджана, где был принят на высшем уровне. Госсекретарь США полетел в Индию через Казахстан и Узбекистан — убеждать порвать отношения с Москвой. Взамен по американской традиции обещал «бусы» — 25 миллионов долларов на, цитата, «диверсификацию торговых маршрутов». Это при том что товарооборот того же Казахстана с Россией за прошлый год — 22 миллиарда 200 миллионов. Санкциями, конечно, тоже угрожал, причем даже Китаю.

Задача Запада на G20 — свести все к осуждению российской спецоперации на Украине. Но Дели давлению не поддался. Украинскую делегацию не пригласили к участию ни в каком формате. Даже «онлайн».

Блинкен все никак не мог улететь из Дели. Из-за него в аэропорту образовалась пробка. Российских журналистов к госсекретарю не подпускали, а то вдруг пришлось бы отвечать на неудобные вопросы. Например, зачем Запад пытается стравить страны между собой и почему отказывается признать очевидное — мир необратимо изменился.