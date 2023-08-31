Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании

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Рита Миронова
Рита Миронова Срочная новость 56 0

Ранее сообщалось, что чиновник полностью уйдет из политики этой осенью.

Бен Уоллес покинул пост министра обороны Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/dts Nachrichtenagentur

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес покинул свой пост. Об этом сообщает Sky News.

Политик был заместителем главы МВД Великобритании в 2016–2019 годах. 24 июля 2019 года он получил должность главы Минобороны страны.

Бен Уоллес неоднократно критиковал Украину и киевский режим за то, что они не испытывают совершенно никакой благодарности Западу за оказанную им военную помощь.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о перестановках в своем кабинете. Также станут известны возможные преемники Уоллеса. Его место могут занять замглавы минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД по вопросам безопасности Том Тугендхат или замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бен Уоллес жестко поставил на место Украину.

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