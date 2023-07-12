«Мы — не Аmаzоn»: британский министр обороны жестко поставил на место Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Министр обороны Британии Уоллес: Киев должен быть более благодарен за оказанную помощь

«Мы — не Аmаzоn»: британский министр обороны жестко поставил на место Украину

Фото: www.globallookpress.com / Christophe Gateau

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Тема:
Спецоперация

Несмотря на многочисленные поставки вооружения, киевский режим все равно недоволен. Что об этом думают в Британии?

Украинскому режиму нужно быть более благодарным странам Запада за ту помощь, которую они оказывают. Такое мнение выразил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

«Вот небольшое предостережение, нравится нам это или нет: если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность», — заявил Уоллес.

Он также добавил, что среди влиятельных фигур в США есть некоторые очень недовольные поддержкой Киева. Особенно ему не понравилось, как в прошлом году ему предоставили список необходимого оружия для Украины.

«Знаете, мы — не Amazon, я говорил им об этом в прошлом году, когда я проехал 11 часов, чтобы мне дали список», — заключил Уоллес.

Прежде в ходе саммита НАТО президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж предоставит Киеву новые дальнобойные ракеты. Однако глава государства не уточнил, какие именно. При этом иностранная пресса отмечает, что речь идет о французских ракетах SCALP.

Москва не раз отмечала, что поставка Украине вооружения не ведет к миру и лишь затягивает конфликт.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, какие подарки Запад подготовил для Украины.

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