В поисках черной кошки в темной комнате: почему Си Цзиньпин может пропустить саммит G20

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 27 0

Политолог Гаспарян: Китай отправит на G20 главу МИД для соблюдения протокол

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ding Haitao; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Какие важные темы поднимут в ходе переговоров? Есть ли серьезная причина их пропускать?

Председатель Китая Си Цзиньпин, возможно, не будет принимать участие в саммите G20 в Индии. Политолог Армен Гаспарян рассказал 5-tv.ru, что это может стать сигналом Западу.

Говоря о причинах, побудивших китайского лидера пропустить саммит, специалист объясняет, что в политике принято не озвучивать такое решение сразу, более того, часто окончательная формулировка становится известна уже после проведенных мероприятий.

«Здесь не надо искать черную кошку в темной комнате. Изначально саммит большой двадцатки — это про экономику. О какой экономике сейчас можно говорить? Европа в состоянии рецессии. На Западе огромные сложности, нереализованная черноморская инициатива и так далее», — отмечает политолог.

Гаспарян добавляет: «в большой двадцатке», вероятно, будет куча политических спекуляций, как по поводу России, так и по поводу Китая. Это становится ясным, если посмотреть на темы, публикуемые в западной прессе, где Китай называют одним из главных врагов, часто упоминают Тайвань, а еще пугают созданием конкуренции доллару.

По словам эксперта, для протокола можно послать главу внешнеполитического ведомства. Уже есть информация, что представлять Китай на мероприятии планирует глава МИД страны. Кстати, российскую делегацию будет возглавлять Сергей Лавров. В таком случае паритетность остается соблюдена, но Запад получает сигнал, призывающий подобные мероприятия проводить с соответствующей повесткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Запад пытается перетянуть на свою сторону азиатских гигантов.

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