Он не щадил никого: в Иркутской области завершено расследование дела «ангарского маньяка»

Мужчина убил более 80 человек.

В Иркутской области завершился процесс над «ангарским маньяком» Михаилом Попковым. За совершенные деяния он приговорен к пожизненному сроку. Об этом сообщил источник 5-tv.ru из зала Ленинского суда.

Дело велось первым отделом Следственного управления СК по расследованию особо важных дел региона. По итогам следственных действий была подтверждена его причастность к убийству трех женщин, которые были совершены в период с 1997 по 2003 год в Иркутской области. Возраст жертв составлял от 25 лет до 31 года, двух из них он задушил, а одну убил при помощи ножа.

В рамках расследования были опрошены 40 свидетелей и проведены множественные экспертизы. Сам Попков признал причастность к преступлениям. Обвинительное заключение было утверждено и направлено в суд.

Три женщины — далеко не все жертвы ангарского маньяка. Всего на его счету 83 убийства и три покушения, совершенные в период с 1992 по 2010 год. С учетом всех уголовных дел, он лишен свободы пожизненно.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция задержала сбежавшего из психиатрической больницы уголовника.