Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии
Российский лидер отметил успешное развитие сотрудничества между двумя странами.
Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru
Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив успешное развитие сотрудничества между двумя странами, которое идет в русле укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве.
Отношения Москвы и Бишкека основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества, подчеркнул российский лидер.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Он — первый президент Республики Беларуссия.
Политик родился 30 августа 1954 года в Оршанском районе Витебской области. Свой пост он занимает уже долгие годы и заслужил поистине народное признание.
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