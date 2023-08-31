Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Владимир Путин поздравил президента Киргизии Садыра Жапарова с Днем независимости республики, отметив успешное развитие сотрудничества между двумя странами, которое идет в русле укрепления безопасности и стабильности на евразийском пространстве.

Отношения Москвы и Бишкека основываются на принципах стратегического партнерства и союзничества, подчеркнул российский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Он — первый президент Республики Беларуссия.

Политик родился 30 августа 1954 года в Оршанском районе Витебской области. Свой пост он занимает уже долгие годы и заслужил поистине народное признание.