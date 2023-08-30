С наилучшими пожеланиями: Путин позвонил Лукашенко в день рождения

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 36 0

Путин позвонил Лукашенко в день рождения

С наилучшими пожеланиями: Путин позвонил Лукашенко в день рождения

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Белорусскому лидеру исполняется 69 лет. Что пожелал президент России своему коллеге?

Президент России Владимир Путин в среду, 30 августа, по телефону поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Информация об этом появилась на официальном сайте Кремля.

Александр Лукашенко — первый президент Республики Беларуссия. Он родился 30 августа 1954 года в Оршанском районе Витебской области. Свой пост он занимает уже долгие годы и заслужил поистине народное признание. Путин обратился к белорусскому коллеге с самыми добрыми пожеланиями.

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и стратегического партнерства. Ранее глава Российского государства направил Александру Лукашенко поздравительную», — отмечалось в сообщении на сайте Кремля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин и Лукашенко посетили Валаам.

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