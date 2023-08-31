«Возможность выбора»: Мария Захарова описала, каким должен быть идеальный мир

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Рита Миронова
Рита Миронова 9 0

Захарова: в идеальном мире человек должен быть свободен в своем выборе

«Возможность выбора»: Мария Захарова описала, каким должен быть идеальный мир

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Как, по мнению официального представителя МИД России, выглядит идеальное человеческое общество?

В идеальном мире у каждого человека есть свобода выбора. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу «360».

«У меня это мир человека по-настоящему свободного. А что это такое? Это человек, свободный от страстей. Человек имеет возможность настоящего выбора», — отметила она.

При этом выбор не должен включать в себя «плохое» и «худшее». В идеальном мире человек может выбирать между добром и злом, подлостью и нравственностью. Сделать это может только человек любящий, готовый отдавать больше, чем получает, и жертвовать чем-то.

«Вот эти ценности мы, на мой взгляд, всю жизнь защищаем. Как бы ни называлась система», — подчеркнула Захарова.

Она также добавила, что в идеальном мире каждый человек будет защищать друзей и близких, а верить только тому, что правильно.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мария Захарова рассказала о любимых местах отдыха в России.

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