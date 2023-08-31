Газовики подали в суд на сбежавшую Пугачеву из-за неоплаченных счетов в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова 448 0

Покидая Россию, певица оставила все, в том числе немалые долги. Кому и сколько она задолжала в этот раз?

Газовики подали в суд на сбежавшую Пугачеву из-за неоплаченных счетов в Москве

Фото: Instagram* / alla_orfey

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На певицу Аллу Пугачеву подали в суд за долг в 15 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выяснилось, что артистка задолжала деньги компании «Газпром», так как долго не оплачивала услугу по предоставлению газа на одном из своих участков в Москве, где сама уже давно не живет. Известно, что компания требует взыскать с Пугачевой долг за май и июнь.

После начала спецоперации Алла Пугачева уехала из России в Израиль. Из-за бегства в сторону эстрадной певицы полилось много негатива.

К началу нового учебного года Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию, однако вскоре снова улетела в Израиль. При этом она назвала сограждан «холопами» и «рабами». Россияне после такого выпада призвали певицу больше никогда не возвращаться в страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие «хвосты» нашлись у Пугачевой в России.

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